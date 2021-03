Am letzten Tag geht es bei der Ski-WM in Oberstdorf um die Krone des Langlauf-Sports: In der Königsdisziplin 50 Kilometer klassisch der Männer krönt sich Johannes Høsflot Klæbo mit seinem vierten Gold endgültig zum König der Langläufer. Die Fotos aus dem Langlaufstadion im Ried von den Fotografen der Allgäuer Zeitung.