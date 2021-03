Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf steigt am vorletzten Tag das Mannschafts-Skispringen der Männer von der Großschanze. Für Deutschland holen Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Severin Freund und Pius Paschke Gold in einem enorm spannenden Wettkampf. Die Fotos der AZ-Fotografen.