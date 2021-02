Das Sturmtief "Filomena" hat in Madrid mit starken Schneefällen für viel Spaß, aber auch für Chaos und Angst gesorgt. Auf den Autobahnringen der spanischen Hauptstadt setzte eine mehr als 60 Zentimeter hohe Schneedecke viele Autofahrer fest, die die Nacht zum Teil in ihren Fahrzeugen verbringen mussten. Andere wiederum freuten sich über den in Spanien eher seltenen Schnee.