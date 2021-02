Tom Brady - Frau, Leben und Karriere des Football-Superstars

Tom Brady kommt 1977 in San Matteo in Kalifornien zur Welt. Er studiert an der University of Michigan und spielt dort in den ersten zwei Jahren nur als Auswechselspieler im Football-Team der Universität, den Michigan Wolverines. Dabei zeigte er so eine außerordentliche Leistung, dass ihn im Jahr 2000 die New England Patriots beim NFL Draft wählen. Im Bild ist Tom Brady ganz rechts mit seinen Teamkollegen Ty Law, Troy Brown und Lawyer Milloy (von links) vor dem Super Bowl 2002 zu sehen.