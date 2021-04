Im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus am Mariaberg wurden in den vergangenen Jahren Zeugnisse der Geschichte der Feuerwehr Kempten aufgebaut. Dies liegt dem scheidenden Kommandanten Andreas Hofer am Herzen. Bei der 150-Jahr-Feier im Jahr 2016 hatte man bewusst das Motto „Zukunft – aus Tradition“ gewählt. Für Hofer bedeutet dies, "dass wir uns immer unserer Vergangenheit bewusst sein müssen, um neu gesteckte Ziele erreichen zu können." Dies gelte nicht nur für die technische Ausstattung, sondern ganz bewusst für den Menschen: "Wir könnten noch so viel moderne Technik haben - gäbe es keine engagierten und hoch motivierten Männer und Frauen die diese bedienen, würde es ein Stück weit schlechter in unserer Gesellschaft aussehen."