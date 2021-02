Unsere Leser fotografieren: Tiere von der Antarktis bis Neuseeland

Sieht so aus, wie sie heißt: die Spiegeleiqualle. Sie lebt im Mittelmeer, ist meist auf hoher See unter der Wasserobefläche anzutreffen. Ihren Namen verdankt sie ihrem weißlichen Schirm (Durchmesser bis zu 35 Zentimeter) und der gelben, an den Dotter eines Spiegeleis erinnernden Erhebung in der Mitte. Sie hat acht zentrale und viele kleine Arme, die in violetten knopfartigen Verdickungen enden. Franz Schubert hat diese Qualle an der Küste der Insel Hvar in Kroatien aufgenommen.