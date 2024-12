Fahranfängerin fährt gegen Baum in Buchloe

Eine 18-jährige ist bei winterlichen Straßenverhältnissen mit ihrem Auto ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich am Montagabend in Buchloe in der Rudolf-Diesel-Straße.

18-Jährige und ihr Beifahrer bleiben bei Unfall unverletzt

Glücklicherweise wurde die 18-Jährige nur leicht verletzt und musst nicht vor Ort behandelt werden. Ihr 16-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die junge Fahranfängerin erwartet nun ein Bußgeldverfahren , zudem erhält sie einen Punkt.