Buchloe beteiligt sich am Modellversuch „KiPrax“

Im Ausbildungsjahr 2025/26 soll an den Berufsfachschulen für Kinderpflege eine neue Form der Ausbildung beginnen. Für den Modellversuch „KiPrax“, der sich an angehende staatlich geprüfte Kinderpflegerinnen und -pfleger richtet, suchen die Schulen Kooperationspartner. Der Hauptausschuss ebnete in seiner jüngsten Sitzung geschlossen den Weg dafür.

Künftig zwei Tage pro Woche in den Kindergärten

Bei „KiPrax“ soll der Praxisanteil der Auszubildenden im Kindergarten von einem Tag je Schulwoche auf zwei Tage steigen. Außerdem arbeiten die angehenden Kinderpfleger in den Ferien, sofern sie in der Zeit keinen Urlaub haben, in den Einrichtungen mit. Dafür sollen sie – anders als bisher – eine Praktikumsvergütung von monatlich etwa 450 Euro bekommen. Die Verwaltung schlug vor, dass sich die Stadt Buchloe am Modellversuch beteiligt.

Der Hauptausschuss ist angetan

Die Hauptausschuss-Mitglieder zeigten sich durchaus angetan von der Idee. „Ich kann mir das gut vorstellen“, sagte Thomas Reiter (FDP). Ihm wäre jedoch wichtig, dass sich die Stadt diesbezüglich mit Kita-Leitungen austausche. Immerhin müssen die „KiPrax“-Azubis auch angeleitet werden. Das sei bereits passiert, wie Peter Martin mitteilte. Grundvoraussetzung sei, dass man die neue Ausbildungsform im laufenden Betrieb stemmen kann. Bernhard Seitz‘ (FW) Frage, ob die Praktikanten auf den Betreuungsschlüssel angerechnet werden, verneinte Bürgermeister Robert Pöschl. Er betonte, dass es sich um „noch nicht umgesetzte Praxis“ handelt. „Es muss alles getan werden, um Fachkräfte zu akquirieren“, sagte Franz Nusser (CSU).

Buchloer Kitas und Hort nehmen teil

Dem Credo schlossen sich alle Mitglieder an und stimmten geschlossen dafür, dass die städtischen Kindertagesstätten und der Hort am Modellversuch „KiPrax“ mit jeweils einer Stelle teilnehmen können. Damit bleibt die Stadt als Träger flexibler, falls in einer Einrichtung keine Kapazität für Praktikantinnen und Praktikanten sein sollte.