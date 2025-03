Wohn- und Gewerbegebiet bei Lindenberg sind „zu viel des Guten“

In einer über dreistündigen Marathonsitzung beschäftigte sich der Buchloer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit dem Vorentwurf des neuen Flächennutzungsplans (FNP). Dieser soll zeigen, wie sich Buchloe künftig entwickeln könnte. Genauer gesagt, sprachen das Gremium und Stadtplaner Werner Dehm über die Anregungen, Ideen und Einwände zu den Plänen, die aus der Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen und Monaten in Buchloe eingegangen sind. Zwei Bereiche bei Lindenberg standen dabei besonders im Fokus.

