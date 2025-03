Unfall an der Auffahrt von B12 auf A96 zieht hohen Schaden nach sich

An der Auffahrt von der B12 auf die A96, bei Buchloe, ist am Mittwochabend ein Unfall passiert, bei dem hoher Sachschaden entstand. Laut Polizei fuhr gegen 19:40 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen der A96 in Richtung München. als plötzlich ein Auto unmittelbar vor ihm auf die Überholspur wechselte, musste er ausweichen.

30.000 Euro Schaden bei Unfall zwischen der A96 und der B12

Er wechselte deshalb auf den Beschleunigungsstreifen der B12. Dort wollte jedoch gerade ein weiterer Autofahrer auf die A96 in Richtung München auffahren. Es kam zum Zusammenstoß. Der dabei entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde den Beamten zufolge glücklicherweise niemand.

Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Während die anderen beiden Autos in den Unfall verwickelt waren, fuhr der bislang unbekannte Autofahrer, der zuvor auf die Überholspur gewechselt hatte, weiter. Die Polizei sucht deshalb nun sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und seinem Fahrer. Zeugen können sich bei der Autobahnpolizei Memmingen unter der Rufnummer 08331 100 311 melden.