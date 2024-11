Wenn der Schnee Buchloe in Weiß taucht und der Advent immer näher rückt, dann ist klar: Die Nacht der Lichter steht in der Gennachstadt wieder auf dem Programm - so auch am Freitagabend. Viele Läden entlang der Bahnhofstraße nutzten die Chance der langen Einkaufsnacht, sperrten ihre Türen bis 21 Uhr auf und schenkten Punsch oder Glühwein aus.

Matthias Kleber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis