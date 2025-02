Nach der Arbeit geht‘s aufs Eis

Am Ende zählte nur das Ergebnis in der Spendenbox: Bei einem Benefiz-Eishockeyturnier wagten sich am Samstagabend zwei Firmenteams des Landsberger Unternehmens Rational in der Sparkassenarena Buchloe aufs Eis. Die „Steam Generators“ besiegten „Rational International“ mit 12:4. Die Erlöse aus dem Verkauf von Speisen, Getränken und einer Tombola gehen an die Hinterbliebenen eines tödlich verunglückten Kollegen.

