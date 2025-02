Wohnungsmarkt in Buchloe: „Es wird wieder über Preise verhandelt“

Wer in Buchloe in den vergangenen Jahren auf Wohnungssuche war, der brauchte meist eine Menge Geduld, bis er fündig wurde. Zudem konnte eine Portion Glück nicht schaden, denn die Appartements in der Gennachstadt waren heiß begehrt. Nicht selten tummelten sich dutzende Bewerber bei den Besichtigungsterminen – und das, obwohl die veranschlagten Mietpreise stetig stiegen. Auch wer eine Wohnung oder ein Haus in der Gennachstadt kaufen wollte, musste bisweilen tief in die Tasche greifen. Hat sich die Lage inzwischen geändert?

Matthias Kleber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnungsmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis