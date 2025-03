Betrunkene Fahrerin sorgt für Aufruhr: Polizei verfolgt und stoppt waghalsige Autofahrt

Am Donnerstagnachmittag hat eine Buchloer Streife eine stark betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei alarmierte ein Zeuge die Beamten, nachdem er in Bad Wörishofen beobachtet hatte, wie eine offensichtlich betrunkene Frau in ihr Auto stieg und losfuhr.

47-Jährige in Gutenberg mit über 1,6 Promille von Polizei geschnappt

Zunächst verlief die Suche nach dem Fahrzeug erfolglos. Erst später entdeckten die Polizisten den Wagen in der Hörmannstraße in Gutenberg. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 47-jährige Fahrerin einen Alkoholwert von über 1,6 Promille aufwies.

Die Polizei untersagte der Frau die Weiterfahrt, nahm ihr den Führerschein ab und ordnete eine Blutprobe an. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.