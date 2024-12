Junger Mann rast alkoholisiert in ein Gestrüpp

Ein Betrunkener hat in der Samstagnacht bei Buchloe einen Unfall verursacht. Gegen 3.15 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem Pkw auf der Ortsverbindungsstraße von Kleinkitzighofen in Richtung Buchloe. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus in ein großes Gestrüpp.

25.000 Euro Sachschaden verursacht

Dabei entstand ein Sachschaden am Pkw von rund 25.000 Euro. Die Polizei stellte am Unfallort bei einem Alkoholtest einen Wert von weit über 1,1 Promille bei dem jungen Mann fest und ordnete eine Blutentnahme an - zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.