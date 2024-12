Zwei Polizeieinsätze in Iglinger Diskothek

Samstagnacht musste die Landsberger Polizei gleich zweimal zur Diskothek Sommerkeller in Igling ausrücken. Gegen 3.40 Uhr war ein deutlich angetrunkener Mann der Grund. Zunächst war der 34-Jährige aus Kaufering aufgrund seiner Alkoholisierung von der Security aus dem Sommerkeller hinauskomplimentiert worden. Das aber sah der Kauferinger nicht ein und versuchte wenig später über einen Zaun hinter dem Gebäude wieder in die Diskothek zu gelangen. Daran konnte er von mehreren Personen zwar gehindert werden, jedoch ging der Zaun dabei zu Bruch. Die herbei gerufenen Polizisten nahmen sich des Mannes an - und stellten bei dem 34-Jährigen einen Alkoholwert von über zwei Promille fest.

Buchloer wird auf dem Parkplatz niedergeschlagen

Kurze Zeit später wurde gegen 4.10 Uhr die Polizei erneut zu der beliebten Diskothek gerufen. Dieses Mal war ein Mann niedergeschlagen worden. Der 18-Jährige aus Buchloe war auf dem Parkplatz beim Sommerkeller, als er von einem Unbekannten geschlagen wurde. Dabei fiel der Buchloer um und prallte mit dem Kopf auf dem Asphalt. Zwar konnte sich der Buchloer nicht mehr an den Tathergang erinnern - wohl aber einige Zeugen: Sie berichteten, dass der Täter mit einem schwarzen BMW mit Mindelheimer Autokennzeichen davon gefahren sei. Das 18-jährige Opfer wurde vor Ort ärztlich versorgt, nach dem Täter wird gesucht.