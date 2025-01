Das Jahr startet für die Buchloer Feuerwehr ungewöhnlich

„Unser täglich Brot sind eigentlich Einsätze auf der Autobahn“, sagte Thomas Ogiermann, Kommandant der Feuerwehr Buchloe, bei der diesjährigen Generalversammlung der Kameraden am vergangenen Sonntag. Daher sei der erste Einsatz im Jahr 2025 für die Mannschaft etwas Besonderes gewesen: Eine Scheune in Lindenberg, die am Sonntag in den Morgenstunden in Flammen aufgegangen war (Bild oben), hatte die Retter auf den Plan gerufen. „Wir haben das neue Jahr schon lange nicht mit einem Brand begonnen“, so Ogiermann.

