„Jeder hat seinen klaren Aufgabenbereich“ – So lief der Brandeinsatz in Weicht ab

Sieben verschiedene Feuerwehren, insgesamt 79 Einsatzkräfte: Beim Brand eines Gebäudes in Weicht waren am Freitag zahlreiche Retter vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Der Anbau eines Einfamilienhauses war in Flammen aufgegangen. Damit die Handgriffe der Helferinnen und Helfer sitzen und jeder weiß, was zu tun ist, braucht es eine klare Aufgabenverteilung. So koordinierten die Verantwortlichen den Einsatz.
Brand in Weicht
