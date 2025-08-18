Icon Menü
Brand in Weicht: So lief der Einsatz am Freitag ab

Brand in Weicht

„Jeder hat seinen klaren Aufgabenbereich“ – So lief der Brandeinsatz in Weicht ab

79 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren sind jüngst bei einem Brand in Weicht im Einsatz. Wie die Retter in so einem Ernstfall den Überblick behalten.
Von Matthias Kleber
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr war bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Weicht im Einsatz.
    Die Feuerwehr war bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Weicht im Einsatz. Foto: Jochen Hauck

    Sieben verschiedene Feuerwehren, insgesamt 79 Einsatzkräfte: Beim Brand eines Gebäudes in Weicht waren am Freitag zahlreiche Retter vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Der Anbau eines Einfamilienhauses war in Flammen aufgegangen. Damit die Handgriffe der Helferinnen und Helfer sitzen und jeder weiß, was zu tun ist, braucht es eine klare Aufgabenverteilung. So koordinierten die Verantwortlichen den Einsatz.

