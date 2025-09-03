Gennachbrücke in Buchloe abgerissen: So lange dauern die Bauarbeiten

Wer im Buchloer Süden unterwegs ist und trockenen Fußes über die Gennach möchte, der muss aktuell einen Umweg nehmen – zumindest im Bereich des Schotterwegs entlang der A96. Denn die dortige Brücke wird erneuert. Jüngst wurde die alte Überführung abgerissen.

Gennachbrücke im Süden Buchloes wird erneuert: Dauer der Bauarbeiten

Der Buchloer Bauhof baut in den kommenden Wochen eine neue wieder auf. Voraussichtlich in der Woche von 15. bis 21. September sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Das bedeutet: Schülerinnen und Schüler, die den Weg nutzen, um zum Unterricht zu kommen, müssen in den ersten Schultagen nach den Sommerferien vermutlich noch einen Umweg über die Brücke an der Münchener Straße nehmen.