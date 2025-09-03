Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Brücke über die Gennach in Buchloe abgerissen - Folgen für Schüler. Wie lange dauern die Bauarbeiten?

Brücke abgerissen

Gennachbrücke in Buchloe abgerissen: So lange dauern die Bauarbeiten

Die Brücke über die Gennach im Süden Buchloes wird erneuert. Jugendliche, die den Schotterweg entlang der A96 als Schulweg nutzen, müssen einen Umweg fahren.
Von Matthias Kleber
    • |
    • |
    • |
    Gennachbrücke am Schotterweg entlang der A96 in Buchloe wird erneuert
    Gennachbrücke am Schotterweg entlang der A96 in Buchloe wird erneuert Foto: Matthias Kleber

    Wer im Buchloer Süden unterwegs ist und trockenen Fußes über die Gennach möchte, der muss aktuell einen Umweg nehmen – zumindest im Bereich des Schotterwegs entlang der A96. Denn die dortige Brücke wird erneuert. Jüngst wurde die alte Überführung abgerissen.

    Gennachbrücke im Süden Buchloes wird erneuert: Dauer der Bauarbeiten

    Der Buchloer Bauhof baut in den kommenden Wochen eine neue wieder auf. Voraussichtlich in der Woche von 15. bis 21. September sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Das bedeutet: Schülerinnen und Schüler, die den Weg nutzen, um zum Unterricht zu kommen, müssen in den ersten Schultagen nach den Sommerferien vermutlich noch einen Umweg über die Brücke an der Münchener Straße nehmen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden