Neues Projekt gegen Einsamkeit im Alter in Buchloe: Die Standorte der Ratschbänkla

Buchloe

Gemeinsam statt einsam: „Ratschbänkla“ in Buchloe sollen Menschen zusammenzubringen

Viele Menschen fühlen sich im Alter alleingelassen. Diese Projekte sollen Betroffenen in Buchloe helfen, wieder Anschluss zu finden.
Von Matthias Kleber
    Die Buchloer Seniorenbeauftragte Christine Hantschel (links) und Quartiersmanagerin Tamara Otto (rechts) haben mit den "Ratschbänkla" ein niederschwelliges Angebot für Menschen geschaffen, die miteinander ins Gespräch kommen wollen.
    Die Buchloer Seniorenbeauftragte Christine Hantschel (links) und Quartiersmanagerin Tamara Otto (rechts) haben mit den "Ratschbänkla" ein niederschwelliges Angebot für Menschen geschaffen, die miteinander ins Gespräch kommen wollen. Foto: Matthias Kleber

    Gemeinsame Spieleabende, der Ausflug ins Kino oder der Austausch über den Alltag: Für die meisten Menschen in der Region etwas ganz Normales – aber nicht für alle. Viele haben nicht die Möglichkeit, sich regelmäßig mit anderen zu treffen, haben den Kontakt zu den Mitmenschen verloren. Damit Betroffene wieder Anschluss finden können, wurden in Buchloe verschiedene Projekte ins Leben gerufen. Jüngst hat der Bauhof etwa sechs „Ratschbänkla“ aufgestellt. Was es damit auf sich hat, erklären die Buchloer Seniorenbeauftragte Christine Hantschel und Quartiersmanagerin Tamara Otto.

