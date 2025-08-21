Gemeinsam statt einsam: „Ratschbänkla“ in Buchloe sollen Menschen zusammenzubringen

Gemeinsame Spieleabende, der Ausflug ins Kino oder der Austausch über den Alltag: Für die meisten Menschen in der Region etwas ganz Normales – aber nicht für alle. Viele haben nicht die Möglichkeit, sich regelmäßig mit anderen zu treffen, haben den Kontakt zu den Mitmenschen verloren. Damit Betroffene wieder Anschluss finden können, wurden in Buchloe verschiedene Projekte ins Leben gerufen. Jüngst hat der Bauhof etwa sechs „Ratschbänkla“ aufgestellt. Was es damit auf sich hat, erklären die Buchloer Seniorenbeauftragte Christine Hantschel und Quartiersmanagerin Tamara Otto.

Matthias Kleber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86807 Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spieleabend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis