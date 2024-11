„Schenk ein Lächeln“ geht in die dritte Runde

In der Weihnachtszeit möchte der Lindenberger Fensterbau-Unternehmer Alexander Müller etwas zurückgeben und lädt deshalb wieder zur Benefizaktion unter dem Motto „Schenk ein Lächeln“ ein. Die gesellige Weihnachtsfeier für alle, die heuer bereits in die dritte Runde geht, findet am Freitag, 20. Dezember, ab 18 Uhr in der Alp-Villa in Buchloe statt. Wie Müller mitteilt, können sich Interessierte ab sofort anmelden unter 08241/2588 oder per E-Mail an info@allgaeu-fenster.de.

„Schenk ein Lächeln“ soll Menschen zusammenbringen

Das oberste Ziel und Anliegen der Veranstalter ist es, Menschen aus Buchloe und der Umgebung zusammenzubringen und einen schönen Abend zu verbringen, an dem bestenfalls neue Kontakte und Freundschaften entstehen. Entstanden ist die Idee während der Corona-Zeit, die viele Menschen einsamer gemacht hat. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind eingeladen zu einem Essen und einem Getränk.

Zuvor eröffnet ein besinnlicher Teil die Veranstaltung: Müller trägt eine Geschichte vor, der Nikolaus schneit vorbei und die Gäste singen gemeinsam Weihnachtslieder. Außerdem haben sich Wolfgang und Marion Filser mit ihrer Band „D’ Filsers“ angekündigt sowie ein Überraschungsgast, über den Alexander Müller noch nicht zu viel verraten möchte.

Bei der Benefizveranstaltung werden wieder Spenden gesammelt, dieses Jahr für das Pflegeheim Haus Schatzinsel in Dillishausen.