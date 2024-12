Das muss 2025 passieren

Mehr Kneipen würden der Stadt gut zu Gesicht stehen

Früher war noch etwas los in Buchloe: Da gab es das Chaplin oder den Hirsch im Ortsteil Lindenberg. Frühmorgens mit der sogenannten „Weghalbe“ den Rückweg antreten und dann glücklich ins Bett fallen. Die Zeiten, in denen in Buchloe abends noch gefeiert werden konnte, sind längst vorbei. Und jetzt macht wieder eine Kneipe zum Jahresende zu: die 49 Bar. Nach dem Petticoat verschwindet also wieder ein Lokal von der Bildfläche, in dem man Billard spielen konnte.