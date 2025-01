Elternbeirat organisiert Schulranzen-Basar in Buchloe

Wie im vergangenen Jahr organisiert der Elternbeirat der Meinrad-Spieß-Grundschule Buchloe einen Schulranzenbasar. Gut erhaltene gebrauchte Schulranzen können an der Schule in der Professor-Neher Straße 1 am Samstag, 11. Januar, von 10 bis 12.30 Uhr abgegeben werden. Den Verkaufspreis benennt jeweils die Person, die den Schulranzen zur Verfügung stellt.

Schulranzen-Basar findet am 18. Januar statt

Der Verkauf der Schulranzen ist am darauffolgenden Samstag, 18. Januar, von 10 bis 12.30 Uhr, an der Meinrad-Spieß-Grundschule. Familien, die für ihr Kind einen gebrauchten Schulranzen erwerben möchten, sind gerne eingeladen. Der Elternbeirat freut sich über regen Besuch des Basars.