Das verspricht das Programm der Ferienfreizeit Buchloe für die Osterferien

Das neue Osterprogramm der Ferienfreizeit Buchloe (FFZ) hat es wieder in sich: Rund 70 bunt gemischte Veranstaltungen sind im Angebot für die beiden Ferienwochen. Nach Herzenslust kann gebastelt, gebaut, zugehört, die Natur genossen, getanzt und ausprobiert werden. Die Angebote sind für Kinder verschiedener Altersklassen von drei bis etwa 15 Jahren gedacht.

Highlight der Ferienfreizeit Buchloe

Ein Highlight stellt in diesem Jahr wieder der beliebte „lebendige Märchenwald” dar. Die Kinder laufen in kleinen Gruppen durch den Wald und besuchen die Märchenfiguren. Sie helfen ihnen, ihre Aufgaben zu erledigen, indem sie zum Beispiel für Frau Holle das Brot aus dem Ofen holen oder bei der Prinzessin auf der Erbse das störende Objekt unter der Matratze suchen. Für die tatkräftige Hilfe bekommen sie jeweils eine Belohnung.

Kinderflohmarkt zusammen mit Buchloer Kaufhaus

Am letzten Feriensamstag findet wieder der Kinderflohmarkt am Kids Day in Zusammenarbeit mit dem Textilhaus Stammel statt. Kinder können dort ihre Spielsachen, für die sie zu groß geworden sind, und vieles mehr verkaufen und damit anderen Kindern noch eine Freude machen. An diesem Tag ist wie immer von der Firma Stammel noch einiges zusätzlich geboten und es lohnt sich, mit der Familie vorbeizuschauen.

Das ist neu im Programm der Ferienfreizeit Buchloe

Neu im Programm ist der Kurs „Urlaubsfeeling in der Minidisco”: Kinder tanzen zusammen mit ihren Eltern zu bekannten Songs und coolen Liedern. Geleitet wird die Veranstaltung von der ausgebildeten Zumba-Anleiterin Daniela Rudhardt. Spaß und Rhythmus stehen im Vordergrund und Groß und Klein haben sicher ihren Spaß beim Tanzen.

Viele bekannte Klassiker sind wieder im Programm wie beispielsweise der Juniorhelferkurs vom Roten Kreuz, Müsli in der Mühle - diesmal sogar für Groß und Klein als Mehrgenerationenkurs. Es werden wieder Nistkästen, Insektenhotels und ein Vogel-Restaurant gebaut, es wird verschiedenstes gebastelt und genäht, das Artelier hat wieder Töpfer-, Schnitz- und Malkurse im Angebot und es können verschiedenste Sportarten ausprobiert oder schöne Veranstaltungen in der Natur und mit Tieren gebucht werden. Es sollte also für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.

Anmeldung für das Osterprogramm der Ferienfreizeit

Die Anmeldung beginnt am Freitag, 14. März, um 12 Uhr unter www.ferienfreizeit-buchloe.de. Das Büro der FFZ ist deshalb vom 14. März bis einschließlich 21. März wegen der Einschreibung geschlossen. Anmeldungen werden sofort bearbeitet. Kontakt zum Büro stellt man am besten per E-Mail her. Anmeldeschluss für die Osterkurse ist der 30. März . (pm)