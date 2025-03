Wem gehört diese Herz-Jesu-Figur?

Am Friedhof in Buchloe wurde eine etwa 95 Zentimeter große Herz-Jesu-Figur aus Holz gefunden. Wie die Polizei mitteilt, war die Figur in einen blauen Plastiksack gewickelt und hinter einem Grabstein abgestellt. Dort fand sie der Eigentümer des Grabes.

Christusfigur in Buchloe gefunden: Polizei sucht Hinweise

Wer Hinweise zu der Herkunft der Holzfigur geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Buchloe oder beim Fundamt der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe melden.

