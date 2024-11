Lindenberg im Lichterglanz - Christmas-House erstrahlt wieder

Zu einem echten vorweihnachtlichen Publikumsmagnet hat sich das Lindenberger Christmas-House von Reiner Lechenmüller in der Nachtanger Straße 10 entwickelt. Regelmäßig lockt das leuchtende Spektakel zum Novemberende hin zahlreiche Besucherinnen und Besucher für ein gemütliches Stelldichein samt feierlicher Eröffnung in den Buchloer Ortsteil. Und der Initiator verspricht: „Auch in diesem Jahr wird das Christmas-House Lindenberg wieder leuchten und blinken.“ Damit läutet Lerchemüller mit seinem Aufbauteam, das ihn stets tatkräftig unterstützt, die Adventszeit ein.

Christmas-House in Lindenberg startet mit Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier mit großer Musik- und Lichtshow startet am kommenden Freitag, 29. November, gegen 18 Uhr. „Das Vorglühen mit Leckereien wie Punsch, Glühwein und Würstchen beginnt bereits ab 17 Uhr“, teilt der Lindenberger mit. Und weiter: „Selbstverständlich wird uns auch der Weihnachtsmann besuchen und hat für die Kleinen eine Überraschung dabei.“ So starten die Gäste in der Nachtangerstraße fetzig und besinnlich gleichermaßen in die „Stade Zeit.“ Und wer weiß: Vielleicht spielt ja wie schon in 2023 das Wetter mit, große Schneeflocken rieseln vom Himmel und komplettieren das Bild. So oder so ist laut dem Organisator aber klar: Die Feier soll bei jeder Witterung stattfinden. Den gesamten Erlös der Eröffnungsveranstaltung, der durch den Verkauf von Punsch und Co in die Kasse fließt, will Lerchenmüller wie jedes Jahr für einen guten Zweck spenden.

Stattet der Weihnachtsmann den Gästen in Lindenberg einen Besuch ab?

Ab Montag, 2. Dezember, ist das Christmas-House dann immer von 17 bis 19 Uhr beleuchtet. So können Spaziergängerinnen und Spaziergänger sowie Kurzentschlossene einen Blick auf die leuchtenden Lichterketten, Schlitten, Sterne und Rentiere werfen, die Lerchenmüller sorgfältig an und auf seinem Haus drapiert hat.