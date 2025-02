Katrin Himmler diskutiert über NS-Geschichte und Erinnerungskultur

Die Befreiung des KZ-Auschwitz-Birkenau jährte sich kürzlich zum 80. Mal. An diesem Tag fand im Haus der Begegnung in Buchloe eine Podiumsdiskussion mit der Autorin, Politikwissenschaftlerin und Großnichte Heinrich Himmlers, Katrin Himmler, statt. Die Veranstaltung wurde von Schülerinnen und Schülern des P-Seminars „Erinnerungskultur“ für die 9., 10. und 11. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Buchloe organisiert, heißt es in einer Mitteilung. Die Teilnehmer setzten sich dort mit den komplexen Themen der deutschen Geschichte und den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen auseinander.

