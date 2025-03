Diese Themen stehen beim Bürgerworkshop "Zukunftsstrategie Buchloe 2040" im Fokus

Die Wärmeversorgung sicherstellen. Eine eigene kommunale Energieversorgung „Stadtwerke Buchloe“ gründen. Mehr Grün in den Wohngebieten. Den Buchloern brannten einige Themen am Montagabend unter den Nägeln. Sie alle waren gekommen, um an der „Zukunftsstrategie Buchloe 2040“ mitzuarbeiten. Die Stadt hatte zu einem Workshop in die Aula der Mittelschule eingeladen.

