Spielerisch Deutsch lernen: Lerntreff als neues Angebot in Buchloe

In Deutschland leben rund sechs Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. Vor allem das Verstehen von Texten stellt für sie eine große Herausforderung dar. Um diesen Menschen eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, startete die Volkshochschule (Vhs) Buchloe im vergangenen Dezember das Projekt „Lerntreff im Quartier“. Sie war damit eine von 33 Volkshochschulen deutschlandweit, die Fördergelder für diese neuartige Lernplattform erhalten haben.

Lerntreff: Weiteres Bildungsangebot in Buchloe eingeweiht

Am vergangenen Freitag wurde der „Lerntreff“ nun offiziell im Sitzungssaal des Rathauses eröffnet. „Lesen und Schreiben ist die Voraussetzung für Teilhabe“, sagte Bürgermeister Robert Pöschel in seinem Grußwort. Als Schirmherr des Projektes freue er sich, dass Buchloe damit ein weiteres Bildungsangebot in der Stadt habe.

„Ziel dieses Projektes ist es, den Betroffenen einen niederschwelligen Zugang zu Alphabetisierung und Grundbildung zu ermöglichen“, erklärte Heinz Seethaler, Vorsitzender der Vhs Buchloe, den Anwesenden aus Schule, Wirtschaft und Vereinen. Damit stelle der „Lerntreff“ eine ideale Ergänzung zu den klassischen Alphabetisierungskursen dar. Besonders sei, dass vorwiegend digital und personenbezogen gearbeitet werde, ergänzte Projektleiterin Valeria Bornhaeuser. Mithilfe der sogenannten „Lerntheke“ sollen Menschen in vier Bereichen gefördert werden: Stärkung der digitalen Kompetenzen, finanzielle Grundbildung, gesundheitsbezogene Grundbildung und Verbraucherbildung. „Wir holen damit die Menschen an ihren Lebensmittelpunkten ab“, so Bornhaeuser.

Kein Ersatz für Alphabetisierungskurs

Wichtig sei es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Anfang an Spaß und Freude am Lernen zu vermitteln. „Wir arbeiten daher ganz viel mit Bildern und interaktiven, spielerischen Übungen.“ Der „digitale Baukasten für Grundbildungsangebote“ sei dafür geeignet. Er ermögliche schnelle Erfolgserlebnisse. Darüber hinaus nutzten Bornhaeuser und ihr Team für ihre Arbeit das Instrument „eProfilPass“ zur individuellen Lernberatung sowie weitere Konzepte und Lernmaterialien, die im Rahmen des Projektes „Alpha Kooperativ Transfer“ des Bayerischen Volkshochschulverbandes entwickelt wurden.

Sie machte aber auch deutlich, dass die Einzelbetreuung im „Lerntreff“ kein Ersatz für einen „Alpha plus Kurs – Deutsch als Zweitsprache“ sei. Einige besuchten beide Angebote parallel oder nutzten den „Lerntreff“ als „Wartezimmer“, bis sie einen Platz in einem Deutschkurs bekämen. Das neue Angebot steht allen Personen ab 16 Jahren offen und findet jeweils mittwochs von 11 Uhr bis 12.30 Uhr und donnerstags von 12.30 Uhr bis 14 Uhr in der Vhs Buchloe statt.