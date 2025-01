Mann findet Bargeld in Buchloe - und bringt es zur Polizei

Ein Mann aus Schwabmünchen hat am Sonntag in Buchloe Bargeld in dreistelliger Höhe gefunden. Wie die Polizei mitteilt, brachte der ehrliche Finder das Geld daraufhin zur Polizeiinspektion.

Bargeld gefunden: Ehrlicher Finder in Buchloe

Wem das Geld gehört, ist bislang unbekannt. Der Eigentümer soll sich entweder bei der Polizeiinspektion Buchloe unter der Telefonnummer 08241 96900 oder beim Buchloer Fundamt melden.

Alle Nachrichten aus dem Raum Buchloe lesen Sie hier.