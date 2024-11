Wenn Bewohner nicht über Klingelstreiche lachen können - jetzt ermittelt die Polizei Buchloe

Am Dienstag hat ein Mann in einer Gemeinde südöstlich von Buchloe einem Mädchen nach einem Klingelstreich eine Ohrfeige gegeben. Laut Polizeibericht hatten zwei Kinder mehrmals bei dem Mann geklingelt. Er erwischte am Dienstagabend ein Mädchen, das gerade klingeln wollte.

Anzeige nach einer Ohrfeige in Buchloe erstattet

Daraufhin soll der Bewohner dem Kind eine Ohrfeige gegeben haben. Dessen Mutter erstattete Anzeige wegen Körperverletzung bei der Polizei Buchloe. Jetzt ermitteln die Beamtinnen und Beamten.

