Stadtkapelle lädt Kinder zum Sitzkissenkonzert

Die Aula der Mittelschule Buchloe verwandelt sich am Sonntag, 17. November, ab 14 Uhr in eine bunte Musiklandschaft für kleine Musikliebhaber. Die Stadtkapelle lädt alle Kinder und ihre Familien zu einem besonderen Konzert ein, das speziell für neugierige Ohren und kleine Abenteurer gestaltet wurde, heißt es in einer Ankündigung.

Kinder bringen ein Sitzkissen mit zum Konzert

Bei dem Sitzkissenkonzert sollen die Kinder im Mittelpunkt stehen: Diese dürfen ihr eigenes Kissen mitbringen und sich direkt um das Orchester herum platzieren. Dadurch sitzen sie mitten im Geschehen und können die Musik hautnah erleben. Die jungen Besucherinnen und Besucher können nicht nur zuhören, sondern auch mitsingen, klatschen, rätseln und sogar selbst mitten unter den Musikern Platz nehmen, heißt es in der Ankündigung weiter.

Außerdem erwartet Besucherinnen und Besucher eine gekürzte Fassung des Jahresprogramms. Musikpädagoge und Dirigent Stefan Reggel wird dies kindgerecht erklären. Dabei haben die Buben und Mädchen die Möglichkeit, Instrumente aus der Nähe zu erleben und mehr darüber zu erfahren.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Stadtkapelle freut sich auf einen fröhlichen und unvergesslichen Nachmittag voller Musik und Spaß, heißt es in der Mitteilung abschließend.