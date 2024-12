Rotary schmückt den Kinder-Wünsche-Baum

Wie auch schon in den Vorjahren behängten die Buchloer Rotarier den Weihnachtsbaum in der Volks- und Raiffeisenbank (VR Bank) in der Bahnhofstraße 4 mit vielen Kärtchen. Auf diese hatten Kinder ihre Herzenswünsche an das Christkind geschrieben.

Unter tatkräftiger Mithilfe der Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeiter war der Baum im Handumdrehen „geschmückt“, heißt es in einer Mitteilung. Jetzt können alle Buchloer Bürgerinnen und Bürger Kärtchen abnehmen und den darauf stehenden Herzenswunsch erfüllen, indem sie das Geschenk kaufen und dieses, weihnachtlich verpackt, zusammen mit dem entsprechenden Kärtchen in der VR Bank oder bei der Steuerkanzlei Michael Walter (Robert-Bosch-Straße 23) abgeben. Der späteste Abgabetermin ist am Mittwoch, 18. Dezember.