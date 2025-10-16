Zweiter Buchloer Bekleidungsbasar: Alle wichtigen Informationen zum Event beim Kirchweihmarkt

Der Buchloer Bekleidungsbasar für den guten Zweck geht in die zweite Runde. Er findet am Sonntag, 19. Oktober, während des Kirchweihmarkts im ehemaligen Geschäft „Haushaltswaren Greif“ statt. Bürgerinnen und Bürger können vor Ort für einen Euro gebrauchte Sachen, wie Kleidung oder Spielzeug, kaufen. Organisiert wird der Basar vom Förderverein der Mittelschule Buchloe.

Zweiter Buchloer Bekleidungsbasar im ehemaligen Geschäft „Haushaltswaren Greif“

Das eingenommene Geld kommt in diesem Jahr laut einer Pressemitteilung des Fördervereins der Ausbildung von 40 Schülerinnen und Schülern zum Schulsanitäter und in der Ausbildung der Tutoren zugute. Übriges Geld werde am Ende an soziale Einrichtungen verteilt. Der Basar hatte 2024 erstmals stattgefunden und sei dank vieler helfender Hände ein großer Erfolg gewesen. Viele Besucherinnen und Besucher aus Buchloe und der Umgebung hatten den Basar besucht.

Zudem hatte die Upcycling-AG der Mittelschule Buchloe im vergangenen Jahr ausgewählte Kleidung umgestaltet und auf einer Modenschau im Rahmen der langen Sommernacht gezeigt. Die Schülerinnen der Mittelschule, Realschule, des Gymnasiums Buchloe sowie der Berufsfachschule für Schmuck und Glas präsentierten ihre Modelle dem Publikum.

Sängerin Leony unterstützt „Upcycled in Buchloe“

Auch Sängerin Leony, die im Juli am Gymnasium Buchloe ein Konzert gegeben hatte, verliebte sich in die Upcycling-Modelle. Nun sei sie Besitzerin eines Gürtels und einer Tasche „Upcycled in Buchloe“, so die Pressemitteilung weiter.

Der „Schulhof-Gig 2025" fand im Juli vor dem Buchloer Gymnasium statt. Sängerin Leony unterstützt das Projekt „Upcycled in Buchloe". Foto: Johannes Füssel (Archivfoto)

Bürgerinnen und Bürger, die gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Hüte, Accessoires, Taschen, Schmuck, sowie Spielsachen, Puppen, Stofftiere und Brettspiele spenden wollen, können die Ware am Freitag, 17. Oktober, und Samstag, 18. Oktober, zwischen 14 und 17 Uhr abgeben, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Abholservice beim Buchloer Bekleidungsbasar

Anwohner, die einen Abholservice für ihre Sachen benötigen, können sich per E-Mail (foerderverein@mittelschule.de) an den Förderverein wenden. Außerdem sei es möglich, sich als Helfer in eine Liste einzutragen. (pm)