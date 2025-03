Buchloe stellt Weichen für Fairtraide-Zertifizierung

Im Mittelpunkt der Sitzung des Aktionskreises Fairtrade stand die Abstimmung des Antrags auf erneute Zertifizierung der Stadt als Fair-Trade-Town. Dieser muss alle zwei Jahre neu gestellt werden. Zu Beginn stellte Bürgermeister Robert Pöschl die Klimamanagerin der Stadt, Andrea Ruprecht, als neue Leiterin des 16-köpfigen Aktionskreises Fairtrade vor. Sie übernimmt die Aufgaben von Florian Seelos.

Buchloer Klimamanagerin übernimmt die Leitung des Aktionskreises Fairtrade

Ruprecht erläuterte im Einzelnen die Auflistung der Fairtrade-Aktivitäten in der Stadt sowie des Angebotes von Fairtrade-Produkten in Gastronomie sowie Einzelhandel. Unter die Aktivitäten fallen nicht nur diverse Veranstaltungen oder Bildungsangebote zu dem Thema, sondern auch die tatsächliche Umsetzung im Alltag. Zum Beispiel bei der Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für das Rathaus, Schulen und Kindergärten oder das Foodsharing-Angebot des Jugendzentrums. Auch zählt zu den Aktivitäten der bereits 2005 gefasste Ratsbeschluss gegen Kinderarbeit oder die seit 2021 erfolgende Beschaffung von Schutzbekeidung mit dem Siegel „Fairwear“ für die Feuerwehr.

Schulen in Buchloe etablieren sich als Fair-Trade-Schulen

Hervorgehoben im Antrag sind die zwei weiterführenden Schulen in der Stadt Buchloe, die sich mit regelmäßigen Projekten als Fair-Trade-Schulen etabliert haben. Eine breitere Beteiligung wünschte sich Pöschl vom Einzelhandel: „Der Gewerbeverein bekundet sein Interesse, will es aber erst einmal vereinsintern klären“. Auch der Bund Naturschutz, Kolping und der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern sowie die örtliche Moschee und Neuapostolische Kirche sollen künftig einbezogen werden. Darüber zielt der Aktionskreis auf die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit in Printmedien und Pfarrbriefen sowie durch Filmabende, Vorträgen oder einer Wanderausstellung zum Thema Fairtrade.

Der zweite Tagesordnungspunkt war die Schlusskorrektur der kürzlich fertiggestellten werbefinanzierten Nachhaltigkeitsbroschüre für die Gennachstadt. Sie enthält Reportagen sowie 25 Tipps für ein nachhaltiges und klimagerechtes Leben sowie Hinweise auf Anbieter von regionalen und nachhaltigen Produkten oder Dienstleistungen in der Stadt. Geplant ist auch die Bereitstellung einer Arbeitsgrundlage in Form eines grafisch ausgearbeiteten Leitfadens für den nachhaltigen Einkauf in der Verwaltung.

Nachhaltigkeitsbroschüre soll Tipps für Buchloer enthalten

Die Richtlinien hierin hat das Klimamanagement der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) und der Servicestelle Kommunen in der einen Welt (SKEW), zusammengestellt. Der Leitfaden erscheint in gedruckter wie digitaler Form und auf Vorschlag des Aktionskreises sollen auch Schulen und Kindertagesstätten in die Verteilung einbezogen werden.