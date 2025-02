„Ich mache mir große Sorgen um die Sicherheit unseres lokalen Partnerteams“

Eigentlich wollte die Buchloerin Stefani Rackes da Silva in die Demokratische Republik Kongo reisen, um ein Hilfsprojekt zu besuchen. Als Mitarbeiterin der Kauferinger Hilfsorganisation LandsAid betreut sie ein Projekt in der Provinz Süd-Kivu im Osten des Landes, wo mit dem lokalen Partner, dem „CHAHI-Krankenhaus“, verschiedene Maßnahmen zur Ernährungssicherung und Resilienzstärkung von Frauen umgesetzt werden. Bevor das Projekt im Sommer dieses Jahres abgeschlossen wird, wollte sich Rackes da Silva einen finalen Überblick verschaffen. Doch die Reise verlief anders als erwartet.

Langzeit-Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo eskaliert

Wie LandsAid in einer Pressemeldung mitteilt, musste die Projektmanagerin die Region schon nach ihrem ersten Arbeitstag im Feld wieder verlassen. Denn der Langzeit-Konflikt zwischen der Armee der Demokratischen Republik Kongo und von Ruanda unterstützten Rebellen begann, dramatisch zu eskalieren. Die Rebellen marschierten Richtung Goma vor – mit dem Ziel, die Provinzhauptstadt im Osten des Landes einzunehmen.

Nur einen kurzen Besuch konnte die Buchloerin Stefani Rackes da Silva dem LandsAid-Projekt im Kongo abstatten, ehe sie wegen der Eskalation in der Region abreisen musste. Foto: Gabriel Guylain, LandsAid-Chahi

Obwohl die von Rackes da Silva besuchten Ortschaften relativ weit entfernt liegen, haben die jüngsten Vorstöße der M23-Miliz im Süden von Kivu sie dazu gezwungen, ihre Reise abzubrechen. „Es bestand ein zu hohes Risiko, dass die Grenzen geschlossen werden oder es zu Protesten gegen die Miliz kommt – insbesondere, weil die kongolesische Armee nicht über die notwendige Stärke verfügt, um die Aktivitäten der M23 wirksam einzudämmen“, berichtet sie.

Buchloerin schildert Flucht im Kongo

Das Team des „CHAHI-Krankenhauses“ und die Buchloerin versuchten, so schnell wie möglich nach Bukavu zurückzukehren, die Hauptstadt der Provinz Süd-Kivu, in der die Partnerorganisation ein Büro hat. „Obwohl die jüngsten Entwicklungen erst kurz zuvor bekannt wurden, hatte die lokale Bevölkerung bereits über Radiosender Informationen erhalten, und es kam zu einer massiven Bewegung von Menschen, die versuchten, die Grenze nach Ruanda zu überqueren“, erzählt Rackes da Silva.

Mit dem Moped reiste Stefani Rackes da Silva nach Bukavu. Foto: Florence Mbale, LandsAid-Chahi

Nach Tagen schwerer Kämpfe in der Stadt Goma sind die Folgen der Gewalt fatal, heißt es in einer Mitteilung von LandsAid. Unzählige Menschen – viele von ihnen bereits durch frühere Konflikte vertrieben – mussten erneut fliehen. Zahlen der UN gehen von rund 700.000 Binnenflüchtlingen allein in Goma und Umgebung aus. „Die Demokratische Republik Kongo steht mit den jüngsten Ereignissen vor einer der schwersten humanitären Krisen ihrer Geschichte“, befürchtet die LandsAid-Mitarbeiterin. Internationales und lokales Personal in der Region sei einem enormen Sicherheitsrisiko ausgesetzt. Tausende von Geflüchteten würden möglicherweise keinen Zugang zu humanitärer Hilfe erhalten. Überdies sei der Zugang zu entlegenen Dörfern äußerst prekär. Das wiederum mache diese Gemeinden anfällig für die Kontrolle durch die Miliz und setze die Bewohnerinnen und Bewohner Gewalt aus.

LandsAid-Mitarbeiterin sorgt sich um Situation der Frauen

Besonders besorgt sei Rackes da Silva über die Situation der Frauen: „Schon historisch gesehen sind sie häufig Opfer von Gewalt geworden. Aktuell sind sie einem noch größeren Risiko ausgesetzt.“ Ebenso wurden zahlreiche Kinder laut Kinderhilfswerk Unicef auf der Flucht von ihren Familien getrennt.

Präventiv wurde die Projektarbeit in Kioumvu und Ihanga ausgesetzt. Stefani Rackes da Silva ist wieder gut in Deutschland angekommen. Innerhalb weniger Tage hat sich die Lage in der Demokratischen Republik Kongo jedoch dramatisch verschlechtert. „Ich mache mir große Sorgen um die Sicherheit unseres lokalen Partnerteams“, sagt Rackes da Silva. Die CHAHI-Mitarbeiter stehen derweil in engem Austausch mit den Behörden, um weitere Informationen über die Zugangswege in Süd-Kivu und mögliche weitere Gebiete, die von der M23 eingenommen werden könnten, zu erhalten. Anhand derer werde entschieden, ob und wann die Aktivitäten wieder aufgenommen werden können, teilt LandsAid mit. Weitere Infos werden online veröffentlicht unter www.landsaid.org.

Hintergrund des Konflikts Seit Jahren kämpfen im Osten der Demokratischen Republik Kongo Rebellen und Armee um Macht und Kontrolle über die reichen Rohstoffvorkommen . Im Dezember waren Friedensverhandlungen zwischen Kongo und Ruanda gescheitert. Der Konflikt hat viele Ursachen, die Wurzeln gehen in die Kolonialzeit zurück.

Hauptkonfliktparteien sind die A rmee der Demokratischen Republik Kongo und die Bewegung des 23. März – M23 abgekürzt. Die Gruppe setzt sich mehrheitlich aus Tutsi-Mitgliedern zusammen und wird von der Regierung in Ruanda unterstützt.