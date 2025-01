Tipps und Tricks im Umgang mit Handy und Co.

Handys, Tablets und Co. sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Doch längst nicht jeder kennt sich mit den technischen Geräten aus. Deswegen berät das Repair Café Buchloe auch in diesem Jahr wieder monatlich Männer und Frauen für einen sichereren und praktischen Umgang mit den Kommunikationsmitteln. Diese Beratungen finden auf ehrenamtlicher Basis statt und sind kostenlos.

Ein Berater steht für persönliche Fragen zur Verfügung

Die Hilfestellung erfolgt in zwei Teilen, heißt es in einer Mitteilung des Repair Cafés. Im ersten Teil wird ein Thema in einer kleinen Gruppe vorgestellt und gemeinsam geübt. Start ist jeweils um 13 Uhr. Im zweiten Teil steht jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin ein Berater für persönliche Fragen und gegebenenfalls Problemlösungen zur Verfügung. Der Termin findet immer am Freitag vor dem Reparatur-Samstag im Repair Café (Heideweg 2) in Buchloe statt.

Eine Anmeldung ist notwendig per E-Mail unter: anmeldung@repaircafe-buchloe.de oder jeweils mittwochs und donnerstags vor dem Reparatur- beziehungsweise Beratungstag zwischen 14 und 18 Uhr telefonisch unter 08241/9129433. Dort entscheiden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob sie die erste, zweite oder beide Veranstaltungen besuchen.. So stellt das Team des Repair Cafés sicher, dass jedem ein persönlicher Berater für Fragen zur Verfügung steht. „Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen lösen wir mit unseren Gästen gemeinsam in entspannter Atmosphäre fast jedes Problem“, betont der Veranstalter abschließend.

Die Terminübersicht Das sind die Themen der Handyberatung vom Buchloer Repair Café im ersten Halbjahr 2025: Speicher am Mobilgerät verwalten und Tipps zur Sicherheit im Internet: am Freitag, 10. Januar. Welche Daten werden auf meinem Handy gespeichert, wie kann ich das gegebenenfalls verhindern, wie kann ich diese Daten löschen, wie häufig muss ich das machen? Mit anschließendem Datenschutzcheck in WhatsApp.

Passwörter sicher nutzen: am Freitag, 7. Februar. Interessierte erhalten Informationen zum Gebrauch von Passwörtern. Es wird gezeigt, wie sich sichere Passwörter erstellen lassen und wie man sie sich merkt.

Übersetzungsprogramm nutzen: am Freitag, 7. März. Wie kann ich etwa im Ausland ohne Wörterbuch jemandem eine Frage stellen oder eine Speisekarte in die deutsche Sprache übersetzen lassen? Gezeigt werden die vielfältigen Funktionen des Google-Translators.

Handy benutzerfreundlich einrichten und Tipps zur Sicherheit im Internet: am Freitag, 11. April. Für Handys gibt es sehr viele Apps (Programme). Doch welche sind für den Einzelnen wichtig und wie lassen sie sich anordnen?

DB Navigator nutzen und Tipps zur Sicherheit im Internet: am Freitag, 9. Mai. Die Deutsche Bahn bietet viele Verbindungen an. In der Bahn-App lassen sich wichtige Informationen dazu finden, zum Beispiel, wann der nächste Zug fährt. Doch wie funktioniert das?

Navigation mit dem Mobilgerät: am Freitag, 13. Juni. Ausflüge, auch mit dem E-Bike, lassen sich mit dem Navigationsprogramm Komoot am Computer planen und aufs Handy übertragen.