Sternsinger sind in Buchloe unterwegs: Was sie antreibt

Am kommenden Wochenende und bis zum Dreikönigstag sind sie wieder unterwegs, um Geld für den guten Zweck zu sammeln: Die Buchloer Sternsinger. In kleinen Gruppen mit einem Sternträger, Caspar, Melchior, Balthasar und einem Gruppenleiter geht es für sie zwischen dem 4. und 6. Januar von Haus zu Haus. Und wer will, dass auch eine Gruppe vor der eigenen Haustür singt, der kann sich aktuell anmelden. Was die Freiwilligen antreibt, erklärt Sternsinger-Leiterin Anna-Lena Mair.

Johannes Füssel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sternsinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis