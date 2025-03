Buchloer Wasserwerk schreibt Verluste von rund 120.000 Euro

Die Verluste vom Wasserwerk und die Digitalisierung des Leitungsnetzes beschäftigten die Mitglieder des Werkausschusses. Außerdem verabschiedete Bürgermeister Robert Pöschl Mitarbeiter Georg Haider.

Werkausschuss in Buchloe beschäftigt sich mit Verlusten, Digitalisierung und Leitungsnetz

Zunächst wurde in der Sitzung der Jahresabschluss für das Jahr 2023 präsentiert. Das Wirtschaftsjahr des Wasserwerks Buchloe wurde mit einem Jahresverlust von rund 120.000 Euro abgeschlossen. Höhere Unterhalts- und Betriebskosten sowie ein gestiegener Personalaufwand hatten dazu geführt. Verglichen mit dem Jahr 2008 haben sich die Wasserpreise bis zum Jahr 2025 etwa verdoppelt. „Wir wollen nicht gewinnorientiert, sondern kostendeckend arbeiten“, erklärte Bürgermeister Pöschl. „2025 werden wir voraussichtlich wieder eine schwarze Null schreiben.“

Stadtbaumeister Stephan Müßig erläuterte den Anwesenden die Planungen für einen Anbau an das bestehende Wasserwerk. Die Lagerkapazitäten seien erschöpft. Weitere Lagermöglichkeiten sollen durch einen Anbau von etwa 100 Quadratmetern mit zwei Zufahrten von Süden geschaffen werden. Diese Baumaßnahme soll im Laufe des Jahres umgesetzt werden.

Stadtrat Marc Hessel wollte wissen, ob in Zukunft ein Konzept für die Digitalisierung des Leitungsnetzes und des Wasserwerkes angedacht ist. Bürgermeister Pöschl erläuterte, dass man sich bereits seit Jahren auf den Weg gemacht habe. „Die Cybersicherheit haben wir auf dem Schirm, die Sensorik wird stärker digitalisiert.“ Die erfassten Daten helfen laut Pöschl dabei, Prognosen zu treffen. „Dies ist ein Prozess, der im digitalen Bereich nur mit Partnern und Unternehmen in Kooperation mit den Softwarefirmen umgesetzt werden kann. Wir werden progressiv nach vorn denken“, sagte Pöschl.

Ist eine Digitalisierung des Buchloer Leitungsnetzes geplant?

Auch beim Thema Funkzähler schreitet die Stadt voran. Füssen und Buchloe seien die einzigen Kommunen im Ostallgäu, die diese Technik verwenden. Pöschl wies die Räte noch auf den besonders niedrigen Wasserverlust von unter einem Prozent hin. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, erklärte er stolz. Einstimmig wurde anschließend der Haushaltsplan 2025 für das Wasserwerk beschlossen. Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie das Investitionsprogramm gelten bis 2028.

Georg Haider als Mitarbeiter der Stadt Buchloe verabschiedet

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge, so Pöschl, wurde im Anschluss ein langjähriger Mitarbeiter der Stadt Buchloe verabschiedet. Georg Haider aus Lamerdingen war über drei Jahrzehnte ebenfalls zum Thema „Wasser“ bei der Gennachstadt beschäftigt. Er hat das Wasserwerk kaufmännisch geleitet. Seine Leidenschaft und Freude an der Arbeit seien spürbar gewesen. Er sei gewissenhaft und teamorientiert. Besonders hob der Bürgermeister die außerordentliche Kompetenz Haiders hervor. Als Abschiedsgeschenk überreichte Pöschl ihm ein Badetuch mit Stadtwappen. „Weil man ja in dieser Position auch mal nass werden konnte“, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu.