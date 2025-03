Buchloer Wertstoffhof: Warum zehn Minuten vor Ende der Öffnungszeiten das Tor zu ist

Noch schnell den Müll wegbringen, die Säcke sind aufgeladen, die Kartons in den Kofferraum gestapelt und dann geht es kurz vor knapp in Richtung Wertstoffhof. Ärgerlich nur, wenn das Tor zum Wertstoffhof bei der Ankunft bereits geschlossen ist – und das, obwohl nach Plan eigentlich noch einige Minuten geöffnet sein müsste.

So ging es zuletzt einem Leser der Buchloer Zeitung, der sich jüngst bei unserer Redaktion meldete. Für ihn sei es ein Unding, wenn man nicht mehr auf den Hof fahren darf, obwohl laut Anschlag noch geöffnet ist. Warum es dennoch wichtig ist, dass die Mitarbeiter schon eine knappe Viertelstunde vor Feierabend die Tore schließen, erklärt die Wertstoffhofleiterin Margarete Böck. Denn für die Praxis hat das Wertstoffhof-Team einen triftigen Grund.

Wertstoffhof Buchloe: Das Tor ist früher zu - das sagt die Teamleiterin dazu

„Es gab manche Buchloer, die den Wagen voll hatten und kurz vor knapp noch auf den Hof gefahren sind“, sagt die 47-Jährige. Das habe dann teilweise noch über eine halbe Stunde gedauert, bis das Team den Hof schließen konnte. Das Ganze sei nicht nur ärgerlich und zeitaufwendig für die Mitarbeiter, sondern ziehe auch ein rechtliches Problem nach sich.

Von solchen Vorfällen hörten auch das Landratsamt in Marktoberdorf sowie die Betreiberfirma aus Seeg in der Vergangenheit immer wieder, berichtet die Leiterin. „Beide sind für uns beim Wertstoffhof in Buchloe zuständig“, sagt Böck. Daher formulierten die Zuständigen die Dienstanweisung: Das Einfahrtstor zehn Minuten vor Ende der Öffnungszeiten schließen. „Es geht auch um den Versicherungsschutz“, so die 47-Jährige. Denn sollte sich nach Dienstschluss jemand auf dem Gelände verletzen, greift dieser nicht mehr.

Böck führt aus: „Die meisten haben sich inzwischen daran gewöhnt.“ Dennoch gebe es vereinzelt Bürgerinnen und Bürger, die durch das Ausfahrtstor auf den Hof fahren, wenn der Eingang bereits geschlossen ist, berichtet sie. Dass die Öffnungszeiten erweitert werden müssen, denken Böck und ihr Team nicht. Wer vorn auf dem Wertstoffhof keinen Platz findet, kann auch hinten bei den Gartenabfällen parken und durch die Wertstoffhalle laufen. „Sicherlich gibt es Stoßzeiten, zu denen es auf dem Hof richtig voll ist“, sagt sie, „aber bisher reichen die Öffnungszeiten aus. Und die Möglichkeit, mit dem Parken bei den Gartenabfällen, besteht auch.“

Buchloer Wertstoffhof: Keine andere Sammelstelle im Landkreis hat solche Öffnungszeiten

Von allen Wertstoffhöfen im Landkreis ist der in Buchloe derjenige mit den in Summe längsten Öffnungszeiten. Insgesamt 27 Stunden hat der Hof pro Woche seine Pforten geöffnet, damit Müll abgegeben werden kann. Das belegt eine Info-Karte des Landratsamtes.

Stefan Leonhart, Pressesprecher des Landratsamtes, sagt dazu: „Das Unternehmen gewährleistet seit vielen Jahren einen flexiblen und zugleich kostengünstigen Betrieb der Anlage. Dazu gehören auch die arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten, die es so an keiner anderen Sammelstelle im Landkreis gibt.“ Längere Öffnungszeiten seien aus personaltechnischen und logistischen Gründen nicht möglich, so Leonhart.

Darum wird es in Buchloe an manchen Tagen in der Eschenlohstraße wohl auch weiterhin so aussehen: Wer kurz vor Öffnungszeit am Wertstoffhof vorbeikommt, sieht dort in beiden Richtungen bereits die ersten Wagen stehen – mitunter warten „Übereifrige“ in ihren Autos sogar 30 Minuten, bevor das Einfahrtstor geöffnet wird und sie einfahren können. Wegen des Verkehrs macht sich Teamleiterin Margarete Böck allerdings keine Sorgen: „Die Ortskundigen umfahren zu den Zeiten einfach die Strecke“, berichtet sie.

Und wenngleich hier und da mal Kritik am Buchloer Wertstoffhof laut wird, wie etwa bei den Öffnungszeiten, so gibt es kaum welche an der Hilfsbereitschaft des Teams. Wer nicht weiß, wohin die grünen Säcke, die Kartons oder die Blechdosen kommen, für den sind die Mitarbeiter vor Ort da. Dafür spricht auch die positive Bewertung im Internet. Bei der Plattform Google hat der Wertstoffhof eine Sternebewertung von 4,7 von 5. Da heißt es dann auch mal: „Sehr freundliche Wertstoffhofmitarbeiter, die einem teilweise die Artikel aus der Hand nehmen und einsortieren.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Sehr freundliches Personal und die Kids freuen sich beim Helfen, weil es dann Gummibärchen gibt.“

Wertstoffhof Buchloe: die Öffnungszeiten Dienstag und Mittwoch: 9 Uhr bis 12 Uhr sowie von 13 Uhr bis 18 Uhr

Freitag: 13 Uhr bis 18 Uhr

Samstag: 9 Uhr bis 15 Uhr