Buchloerin beschwert sich über überquellende Mülleimer: „Das ist unhygienisch“

Der Anblick ist unappetitlich: Die Mülleimer sind nicht nur randvoll, sie quellen regelrecht über. Und auch um die Behälter herum türmen sich bereits Verpackungen, Taschentücher und Tüten mit Hundekot. Letztere häufen sich besonders im Buchloer Osten an, wo viele Hundehalter auf ihren Gassirunden unterwegs sind. Das verschandelt nicht nur die Landschaft, sondern „das ist unhygienisch“, sagt die Buchloerin Anna Traub, die sich über die Schmutzflecke im Stadtgebiet beschwert. Schlimmstenfalls tragen der Wind oder Krähen den Abfall davon – und verteilen ihn so großflächig. Aus Traubs Sicht bräuchte es in Buchloe mehr Eimer, um der Müllschwemme Herr zu werden.

Müllproblem schlägt immer wieder beim Buchloer Bauhof auf

Wie der städtische Bauhof, der für die Entsorgung zuständig ist, mitteilt, schlägt die Problematik dort immer wieder auf. Die grünen städtischen Mülleimer leere ein zuverlässiger Mitarbeiter. Rund um den Jahreswechsel, als Anna Traub die überquellenden Behälter fotografiert hat, sei er am 27. Dezember sowie am 2. und 3. Januar im Einsatz gewesen. Ansonsten werden die Abfallbehälter die ganze Woche über geleert, ausgenommen sind Sonn- und Feiertage. Anders sieht es bei Containern für Altkleider, Schuhe, Altglas und Dosen aus: Für deren Leerung sei der Bauhof nicht zuständig. Allerdings reinigen die Mitarbeiter die Flächen rund um die Container im wöchentlichen Rhythmus.

Die Taktung reiche nicht immer aus, um dem Müllaufkommen in stark frequentierten Bereichen gerecht zu werden, teilt der Bauhof mit. Allerdings würde das Aufstellen von zusätzlichen Mülleimern das Problem aus dessen Sicht nur verschlimmern, da der städtische Mitarbeiter dann noch länger für seine Entleerungstour bräuchte. Größere Eimer hingegen würden aus Sicht der Mitarbeiter nur noch mehr Anreize für die Hausmüllentsorgung schaffen.

Menschen entsorgen offenbar Hausmüll in öffentlichen Eimern

Diese sieht der Bauhof schon jetzt als eine Ursache für die überquellenden städtischen Mülleimer. Wenn Abfall, der in den eigenen vier Wänden anfällt, im öffentlichen Eimer entsorgt wird, ist darin kein Platz mehr für den Müll, der unterwegs entsteht. Wer Zigarettenstummel, Kaffeebecher und mehr dann neben dem vollen Eimer ablagert, handelt illegal. Manche Bürgerinnen und Bürger wüssten das vielleicht nicht – oder ihnen fehle das Bewusstsein für die Umweltschäden.

So oder so sei es eine Herausforderung für die Stadt, nicht nur den regulären Müll zu entsorgen, sondern auch illegal abgelegten Unrat aufzulesen.