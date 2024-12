Adventszeit im Allgäu Das ist heute und am Wochenende beim Buchloer Christkindlmarkt 2024 geboten

Der Weihnachtsmarkt in Buchloe findet 2024 wie gewohnt am zweiten Adventswochenende auf dem Parkplatz an der Stadtpfarrkirche statt. So sieht das Programm aus.