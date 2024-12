Wenn der Nikolaus auf dem Buchloer Christkindlmarkt eintrifft, zieht es die kleinen und die großen Besucher magisch zur Veranstaltungsbühne - so war es auch am Samstag. Besonders der zweite von drei Markttagen litt leider bis in den frühen Abend hinein unter Regen, Wind und zapfigen Temperaturen. Doch echten Weihnachtsmarkt-Fans macht das offenbar nichts aus.

Klaus Dieter Treude Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christkindlmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mariä Himmelfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis