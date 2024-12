Botschaft in der Christvesper: Wie aus einem Räuber ein Hirte wurde

Auf den vollen Kirchenbänken der evangelischen Kirche in Buchloe lauschten die Anwesenden während der Christvesper der Predigt von Pfarrer Christian Fait. Wie die Geburt Jesu für einen Wandel sorgen kann, zeigte dabei die Geschichte eines kleinen Hirten und eines Räubers, die Pfarrer Fait erzählte.

Die Geschichte vom Hirten und dem Räuber

Der Hirte war auf dem Weg zum Jesuskind und verschenkte alles, was der Räuber ihm klauen wollte. Am Ende hatten beide nichts, vor dem kleinen Kind in der Krippe, aber der Räuber konnte noch was werden. Auf Rat von Maria wurde er nämlich Hirte. Im Anschluss wurde in der abgedunkelten Kirche „Oh, du Fröhliche“ und „Stille Nacht“ gesungen, bevor alle nach Hause zur Bescherung gingen.