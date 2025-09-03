Angebot zum Ferienende: Im Hofhaus in Weicht können Kinder schrauben, sporteln und mehr

Die „Kleinen Jugendkulturtage“ finden im Hofhaus Weicht in diesem Jahr vom Montag, 8., bis Mittwoch, 10. September statt. Das Münchner Jugendhilfeprojekt „Artists for Kids“ ist schon seit über zehn Jahren in Weicht mit kreativen Jugendhilfen und Erziehungshilfeangeboten tätig.

Workshops für Kinder und Jugendliche über das Jahr verteilt

Bisher wurden jeweils zu Beginn der Sommerferien die großen Jugendkulturtage mit über 15 Workshops aus kreativen, sportlichen und technischen Bereichen für interessierte Kinder und Jugendliche, auch aus dem Buchloer Einzugsgebiet, kostenlos angeboten.

Seit vergangenem Jahr gibt es ein anderes Konzept: Die Workshops werden nun über das ganze Jahr verteilt an einzelnen Wochenenden und Ferientage angeboten. Dort konnten sich Kids zwischen acht und 18 Jahren nun mit Künstlern und Experten in verschiedenen Workshops kreativ ausprobieren, gemeinsam Spaß haben und vielleicht ein neues Hobby oder sogar den Traumberuf finden.



Mit der frisch renovierten Tenne und dem Kuhstall stehen zwei neue und Workshoplocations ganzjährig für jugendgerechte, kreative Angebote zur Verfügung. Zum Ferienende gibt es dieses Mal wieder eine längere und zusammenhängende Version der Jugendkulturtage. Vom 8. bis 10. September wird drei Tage lang ein kleines und kostenloses Kreativfeuerwerk mit vier verschiedenen Workshops für Kinder und Jugendliche im Hofhaus in Weicht angeboten.

Es finden ein Kreativworkshop mit Sigi, einen Nähkurs mit Dagmar, Taekwondo mit Lucie und ein Fahrradschrauberkurs mit Basti von Basti‘s Bike Workshops statt.

Es sind noch einige Plätze frei – also jetzt schnell kostenlos anmelden. Anmeldung und Infos zu den Workshops gibt es auf dieser Internetseite.