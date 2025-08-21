So cool war der erste „Kühl-Stall“ in Weicht

Artists for Kids öffneten bei 34 Grad Außentemperatur vor Kurzem erstmals den frisch renovierten Kuhstall im Hofhaus zu Weicht für die schwitzende Öffentlichkeit. Bei angenehmen 21 Grad im Gebäude fanden sich schnell die ersten, staunenden Gäste ein und genossen gekühlte Softdrinks, Eiskaffee, Obst und Wassereis. Der weitläufige Kühl-Stall bot allen Besucherinnen und Besuchern zwischen zwei und 83 Jahren eine gemütliche Sitzmöglichkeit und spannenden Austausch untereinander.

Kühl-Stall in Weicht: 70 Gäste erfrischen sich

Für die Kleinsten organisierte das engagierte Schüler-Theken-Team in Weicht sogar spontan ein kleines Taekwondo-Schnuppertraining. Insgesamt kamen über den ganzen Tag verteilt rund 70 Gäste – darunter auch Jengens Bürgermeister Ralf Neuner. Die Rückmeldungen aller Besucher waren sehr positiv, vor allem auch, weil es in Weicht ansonsten nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich gesellig zu treffen.

Thomas Beck Geschäftsführer des Kinder- und Jugendhilfeprojektes, freute sich über den gelungenen Auftakt: „Es war wirklich sehr schön zu sehen, wie offen und neugierig diese Öffnung, Abkühlung und nette Gesellschaft bei allen unseren Gästen ankam.“ Die Einrichtung sei vor 15 Jahren sehr freundlich in Weicht aufgenommen worden: „Wir freuen uns sehr, wenn wir den Weichtern auch etwas zurückgeben können“, sagte Beck.

Artists for Kids engagieren sich in Weicht

Normalerweise wird der frisch renovierte Kuhstall von Artists for Kids für die Arbeit mit den betreuten Kindern und Jugendlichen genutzt, aber es finden zu den Jugendkulturtagen auch regelmäßig offene Kreativ-Workshops und Veranstaltungen statt. Ebenso bietet Artists for Kids seit vergangenem Jahr alle ambulanten Erziehungshilfeangebote auch für Kids aus dem ganzen Allgäu an.

Alle Infos zu Artists for Kids und dem nächsten Kühl-Stall-Opening gibt es auf www.artists-for-kids.de und www.jugendkulturtage-weicht.de. Für Fragen zum Kühl-Stall oder zum Jugendhilfeangebot kann man sich unter Telefon 08241/501 43 16 oder weicht@artists-for-kids.de an die Einrichtung wenden. (pm)