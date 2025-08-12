Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Für Gabriele Löcherer ist die Buchloer Ferienfreizeit eine Familienangelegenheit

Ferienspaß in Buchloe

Für Gabriele Löcherer gehört die Ferienfreizeit zur Familie

In 25 Jahren als Leiterin hat sie Generationen von Kindern aus Buchloe und der Umgebung in den Ferien betreut. Nun hat Löcherer das Zepter weitergereicht.
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Das Indianerlager in Buchloe ist für Gabriele Löcherer seit Jahrzehnten ein gesetzter Termin. Das soll auch noch weiterhin so bleiben.
    Das Indianerlager in Buchloe ist für Gabriele Löcherer seit Jahrzehnten ein gesetzter Termin. Das soll auch noch weiterhin so bleiben. Foto: Johannes Füssel

    „Ich bin ein Kind“, sagt Gabriele Löcherer – also zumindest gedanklich. Wenn sie sich die Kurse der Buchloer Ferienfreizeit vorstellt, blickt sie aus Sicht eines Schulkindes darauf und überlegt, ob ihr dieses oder jenes Spaß bereiten würde. Vielleicht ist das das Geheimnis, warum der 64-Jährigen nach all den Jahren noch immer nicht die Ideen ausgehen. Nach 25 Jahren als Leiterin ist Löcherer nun in die zweite Reihe getreten. Sie will dem Gennachstädter Ferienprogramm aber weiter treu bleiben – und die Leitung bleibt in der Familie.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden