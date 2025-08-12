Für Gabriele Löcherer gehört die Ferienfreizeit zur Familie

„Ich bin ein Kind“, sagt Gabriele Löcherer – also zumindest gedanklich. Wenn sie sich die Kurse der Buchloer Ferienfreizeit vorstellt, blickt sie aus Sicht eines Schulkindes darauf und überlegt, ob ihr dieses oder jenes Spaß bereiten würde. Vielleicht ist das das Geheimnis, warum der 64-Jährigen nach all den Jahren noch immer nicht die Ideen ausgehen. Nach 25 Jahren als Leiterin ist Löcherer nun in die zweite Reihe getreten. Sie will dem Gennachstädter Ferienprogramm aber weiter treu bleiben – und die Leitung bleibt in der Familie.

