Fußball-Vorschau: Teams richten Blick nach oben

Für den

FC Buchloe

steht am Wochenende ein Gastspiel beim SV Oberegg II auf dem Spielplan. Nach dem 10:1-Sieg gegen Kaufbeuren II am Samstag ist erneut eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion der Gegner des FCB. Oberegg steht aktuell klar auf dem letzten Tabellenplatz. Während die Elf von Coach Thomas Sontheimer um den Klassenerhalt kämpft, blickt das Team von Trainer Marcel Halder nach oben. Mit einem Sieg könnte der Anschluss an die oberen Tabellenplätze weiter gefestigt werden. Wichtig wird für den FCB sein, die Partie mit der notwendigen Konzentration anzugehen. Denn wenn man das jüngste Spiel des FCB näher betrachtet, war trotz des klaren Sieges in vielen Phasen Verbesserungsbedarf zu erkennen. Zugleich kommen in den anstehenden Wochen ungleich härtere Gegner auf die Buchloer zu. Zunächst heißt nun, die Aufgabe in Oberegg zu bewältigen und den Auftaktschwung mitzunehmen. Anstoß ist

am Sonntag um 13 Uhr

auf dem Sportgelände

in Oberegg

.