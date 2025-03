Das wünscht sich die Jugend in Waal

Jugendbeauftragter Manuel Lahner organisierte gemeinsam mit Ricarda Klinger und Anna Heiland, beide bei der kommunalen Jugendarbeit Ostallgäu (OAL) und dem Kreisjugendring tätig, nach gut zwei Jahren wieder eine Jugendkonferenz in Waal. Dieses Forum soll Jugendlichen zwischen zwölf und 21 Jahren eine öffentliche Bühne geben, Wünsche und Anregungen für die Zukunft zu äußern.

Waaler Bauwagen wieder in Betrieb

Für eine Gemeinde kann es zukunftsweisend sein, wie sich junge Menschen in ihrem Heimatort aufgefangen und verstanden fühlen. Bürgermeister Robert Protschka ist davon überzeugt, dass Gestalten und Handeln in einer Gemeinde nur gemeinsam mit allen gelingen kann. Auch bei der ersten Jugendkonferenz im November 2022 war Protschka dabei. Damals hatte er insgesamt 50 Anmerkungen notiert – nicht alles konnte seither umgesetzt werden.

Unter anderem ist der Bauwagen als Treffpunkt endlich wieder „in Betrieb“. Weiter sei der Wunsch nach mehr Veranstaltungen im Ort auf dem Weg: So hat das Passionsspielhaus in den vergangenen zwei Jahren mehr Angebote geschaffen wie Libanon on Stage oder den Theater-Workshop. Auch in Hinblick auf Umwelt hat sich einiges getan: Streuobstpakt, Gemeindewald und Blühwiesen.

Jugend wünscht sich Outdoor-Gym

Trotz der etwas kleineren Gruppe als beim letzten Mal kamen die Beteiligten schnell in eine offene und konstruktive Diskussion. Über das tolle Sportangebot waren sich die Jungen und Mädchen einig. Zu diesen zählen unter anderem der Skateplatz, Tischtennis, Fußball und der Schützenverein. Großes Interesse bekundeten die Jugendlichen an einem Outdoor-Gym. Hier will sich Protschka schlaumachen, was in Waal realisierbar sei.

Auch, dass der Bauwagen wieder genutzt werden kann, fanden alle gut. Um hier dabei sein zu dürfen, muss man aber mindestens 16 Jahre alt sein. Deshalb wünschte sich ein Jugendlicher, dass es in Waal so etwas wie ein Jugendzentrum gibt. Leider kann Protschka den Jugendlichen mangels geeigneter Räume dafür momentan keine großen Hoffnungen machen.

Jugendliche prüfen Möglichkeiten einer Umkleidekabine am Waaler Weiher

Nach wie vor ist auch der Waaler Weiher sehr beliebt. Ob man vielleicht eine einfache Umkleidekabine dort aufstellen könnte, war die Frage eines Jungen. Hier wollen sich die Jugendlichen selbst schlaumachen, ob das möglich wäre.

Einem weiteren Jungen ist aufgefallen, dass viel Müll herumliegt. Er vermutet, dass es zu wenig Mülleimer gibt. Allerdings ist man sich unsicher, ob mehr Mülleimer dieses Problem lösen würden. Die Organisation von „Müllräum-Aktionen“ wäre vielleicht ein Ansatz. Nähere Informationen hat der Landkreis zum Thema „Aktion Sauberes Ostallgäu“.

Wichtig war an diesem Abend auch die Erreichbarkeit der Jugendlichen. Printmedien wie Gemeinde- oder Tageszeitung seien nicht ihre favorisierten Informationsquellen. Manuel Lahner will sich deswegen erneut mit den Jugendlichen treffen, um das Thema Social Media zu besprechen.