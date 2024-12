„Ideen, die einfach raus müssen“ - Buchloer Autor bewegt sich zwischen Fiktion und Realität

Ein Junge im Internat, ein Teenager, der seinem Traum nacheifert und ein Erwachsener, der auf sein Leben zurückblickt: Ob der Inhalt seines neuen Buches auch autobiografische Ansätze hat, verrät der Buchloer Autor Olli Boehm im Gespräch.

Kürzlich ist Ihr neues Buch „Tränen im Kaffee“ erschienen, Herr Boehm. Was hat Sie angetrieben, die Erzählungen darin aufzuschreiben?

OLLI BOEHM: Generell ist es einfach meine Passion, Geschichten zu erzählen – sei es nun auf meinen Bildern oder eben in Worten, die als Text festgehalten sind. Und die drei Geschichten im Buch sind nicht von heute auf morgen, sondern über die Zeit hinweg entstanden. Das ist ein Prozess. Bei mir ist das so: Es gibt Sachen, Erinnerungen, Ideen, die müssen einfach raus. Da verspüre ich einen inneren Drang, sie als Bild auf die Leinwand oder als Text auf die Seite zu bringen - weil sie es wert sind. Das ist meine Motivation und vielleicht Inspiration. Da geht es auch um Gefühle, die ich mit meinen Mitmenschen teile. Die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind überaus positiv. Daher habe ich mich auch dazu entschieden, das Buch vertonen zu lassen. Ab Februar soll es auf den gängigen Hörspiel-Plattformen erscheinen.

Das Werk trägt den Untertitel „Wahre Geschichten frei erfunden“. Was hat es damit auf sich? Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch?

BOEHM: Nicht unbedingt. Bei meinen Bildern sind Fotografien, also echte Motive, die Grundlage. Darauf addiere ich Erfundenes und meine Sichtweise der Dinge. Auch bei den Erzählungen im Buch ist oft tatsächlich Erlebtes der Hintergrund, viel ist aber eben auch frei erfunden. Und eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, welche Aspekte nun einen konkreten Realitätsbezug haben und welche nicht. Das dürfen die Leser gerne selbst herausfinden und für sich entscheiden. Schließlich geht es in dem Buch um drei Geschichten von drei Protagonisten, die alle unterschiedlich alt sind. Jeder Leser und jede Leserin kann einen individuellen Bezug zu den Charakteren finden.

Wolf, Loup und Josh heißten die Protagonisten. Welchen davon mögen Sie am liebsten?

BOEHM : Da haben Sie mich jetzt erwischt (lacht). Ich denke, die stärkste Verbindung habe ich persönlich zu Josh – auch, weil wir vom Alter her am nächsten beieinander sind. Aber auch mit Loup fühle ich mich verbunden. Und Wolf – naja, der ist ein armer Kerl.

Inwiefern spielen autobiografische Aspekte in dem Buch eine Rolle?

BOEHM: Das ist wie mit dem Wahren und dem Erfundenen. Es gibt teilweise schon Parallelen zwischen den Charakteren und mir – auch ich war im Internat, auch ich habe einmal meine erste Kunstausstellung gehabt, auch ich habe viel gefühlt, was die Charaktere erfahren und spüren – aber das Buch per se ist definitiv keine Autobiografie.

Sie sprechen von Gefühlen, die Sie nach außen tragen. Fällt ihnen das schwer?

BOEHM: Ich finde es wichtig, dass Gefühle erlaubt sind – im echten Leben wie in der Literatur, was für einen männlichen Autor, der dazu noch im Allgäu wohnt, wohl eher untypisch sein könnte. Hätte ich nicht über das gesprochen, was mich beschäftigt, wäre „Tränen im Kaffee“ womöglich so, wie es jetzt auf den Markt gekommen ist, gar nicht entstanden. Denn ganz wichtig war dafür auch ein Tag in Zürich, an dem ich mit meiner WG-Mitbewohnerin in einem Café saß. Draußen hat es geregnet und wir haben drinnen gemütlich Espresso getrunken und leckere Croissants gegessen. Da habe ich angefangen, zu erzählen. Die dritte Geschichte war gerade fertig, und mir war klar, dass aus dem Ganzen ein Buch werden könnte. Es fehlte aber noch ein Titel. Wir kamen gemeinsam ins Grübeln, tauschten uns aus – und schließlich kam uns die Idee zu „Tränen im Kaffee“.

Apropos Kaffee: Wie trinken Sie Ihren denn am liebsten?

BOEHM: Espresso, pur.

Zur Person Der Autor Olli Boehm wurde im Jahr 1967 geboren und wohnt in Buchloe. Nach „Ich bleib mal sitzen“ (2022), in dem es um seine MS-Erkrankung und das Leben im Rollstuhl geht, hat er nun „Tränen im Kaffee“ veröffentlicht. Neben seiner Leidenschaft für das Schreiben malt Boehm.